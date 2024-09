Calcio a 5 Spagna e Ucraina dilagano ai Mondiali Argentina e Kazakistan ok

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il Day 5 della fase a gironi dei2024 dia 5 è ufficialmente andato in archivio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio nel Gruppo C e nel Gruppo D. Gruppo Ca valanga sull’Angola: nazionale gialloblu capace di vincere addirittura 7-2, trascinata dalle reti di Korsun, autore di una doppietta, e Melnyk. Fa più fatica invece l’, che la spunta soltanto 2-1 sull’Afghanistan: Man of the Match è Matias Rosa che sigla tutte e due le reti dei sudamericani. Gruppo Dvincono largamente rispettivamente 4-1 contro la Libia e e 7-1 contro la Nuova Zelanda, per le Furie Rosse tripla di Catela. Domani 4 match in programma. Gruppo E: Marocco-Panama (ore 14:30), Portogallo-Tagikistan (ore 17:00). Gruppo F: Iran-Guatemala (ore 14:30), Francia-Venezuela (ore 17:00).