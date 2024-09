Cagliari i NUMERI sugli spalti per la sfida contro l’Empoli | tutte le INFORMAZIONI

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ilè pronto a riscattare il pesante 4-0 inflitto dal Napoli tra le mura amiche: ora arrivaVenerdì sera potrebbe essere una serata da tutto esaurito per il. La, potenziale sdiretto per la salvezza, si giocherà all’Unipol Domus e sarà valevole per la quinta giornata di Serie A.