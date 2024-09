Cadaveri in valigia | ergastolo per Elona Kalesha chiesto dall’accusa al processo d’appello

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Massimo della pena,: è la richiesta delle pm Ornella Galeotti e Beatrice Giunti e del pg Luigi Bocciolini per, 40 anni, albanese, ald'appello per l'omicidio dei coniugi Teuta e Shpetim Pasho, genitori del suo ex fidanzato L'articoloinperalproviene da Firenze Post.