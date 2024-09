Borsa | l' Asia cauta in vista della Fed Tokyo +05%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Borsetiche poco mosse indell'attesissima decisioneFed sui tassi di questa sera, con il mercato spaccato sulle previsionidimensione del taglio - 25 o 50 punti base - che verrà annunciato da Jerome Powell.ha chiuso in rialzo dello 0,49%, Shanghai avanza dello 0,4% mentre Shenzhen cede lo 0,3%. Invariata Sydney (+0,01%) mentre sono chiuse per festività Hong Kong e Seul. Cauto rialzo per i future americani, dopo che ieri l'S&P 500 ha toccato un nuovo massimo storico, mentre quelli sull'Europa sono in leggero ribasso. Positivo l'oro, che tratta appena sotto i massimi storici, con il metallo giallo che viene scambiato a 2.570 dollari l'oncia.