Bologna-Shakhtar | sintesi tabellino risultato moviola e cronaca LIVE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Al Dall’Ara, il match valido per la 1a giornata di Champions League traLae direttadella partita, valevole per la 1a giornata di Champions League.(4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Fabbian, Freuler, Moro; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano.(4-3-3):