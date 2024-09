Bocciato tre volte alle scuole medie alla quarta il Tar lo promuove | “Ha viva intelligenza ma è avvilito”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 18 settembre 2024)per tredi fila, viene ammesso all'ultimo anno di scuola media attraverso una sentenza del Tar. Succede in provincia di Lodi: "Ha tutti gli strumenti e le capacità per intraprendere un percorso. Necessario un lavoro terapeutico continuativo, non una bocciatura"