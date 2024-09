Billboard Women in Music super evento a Milano per premiare il talento femminile nella musica

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024)in, una serata speciale, per la prima volta in Europa, quella andata in scena lunedì per celebrare i volti femminili dellaa italiana. Primo di un format che toccherà diverse città europee l’didi è sviluppato in due iconici momenti: prima al Teatro Manzoni l