Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 18 settembre 2024) E' arrivata in Italia con una valigetta e 180 euro in tasca, èRodriguez a raccontarlo in una intervista al Corriera della Sera. La modella argentina più famosa d'Italia, ora anche attrice e conduttrice, compie 40: "Non mi sento vecchia, ho acquisito consapevolezza,più sicura adesso. Il corpo giovane ha pensie