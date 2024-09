Beccato a spacciare in strada manette ai polsi per 25enne

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di mercoledì 18 settembre 2024)mentre spacciava in. E' quanto accaduto a Villa Literno in via Porchiera, dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, unindiano.I militari dell’Arma, lo hanno notato ine a seguito di