Basket serie B - L’amichevole alle 18 L’OraSì contro la big Basket Mestre

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ultima amichevole di precampionato per, di scena18 a Consandoloil, una delle pretendenti alla vittoria del girone Nord. Per la squadra di coach Gabrielli sarà un test probanteuna delle big della B Nazionale e servirà per confermare i passi avanti mostrati sabato scorsoil Loreto Pesaro, club che però milita in B Interregionale.ha tanti ottimi giocatori come il playmaker Rubbini o i lunghi Aromando e Galmarini e proprio sotto canestro ci sarà tanto lavoro per Casoni, Crespi e De Gregori. Interessante sarà anche vedere come Gay e Tyrtyshnyk affronteranno le difese di coach Ciocca, ex di turno avendonato l’Acmar oltre dieci anni fa, da sempre un punto di forza del suo gioco.