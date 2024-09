Bacco Artigiano | quattro giorni di festa per celebrare il Chianti

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) A settembre la Toscana si arricchisce di colori e profumi straordinari: la vendemmia e l’arrivo dell’autunno regalano al territorio le ultime giornate di sole, per stare in compagnia e coccolarsi con un buon bicchiere di vino. Ed è proprio in questo periodo dell’anno che si festeggiano in molti