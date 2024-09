Azione perde pezzi via Gelmini Carfagna e Versace Calenda | Ingrate grave passare da opposizione a maggioranza a metà legislatura

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024): via Mariastella, Marae Giusy, non convinte dal campo largo e che hanno seguito la strada del deputato Enrico Costa, tornato in Forza Italia. L’ufficializzdell’addio al leader Carloè giunta ieri in serata, con conseguente riavvicinamento a