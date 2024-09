Autonomia Bonelli ‘Meloni confusa riforma spacca Paese’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos) – “La premier Meloni ha le idee confuse e spiace che oggi nessuno glielo abbia fatto notare. L?crea un divario non solo tra Nord e Sud, ma indebolisce anche la competitività economica e industriale del nostro paese”. Così il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo.“Ad esempio, con l?differenziata avremmo 20 piani energetici diversi, con ricadute sul costo dell?energia. La sfida ambientale e climatica può essere affrontata solo a livello globale, figuriamoci dividerla tra 20 regioni. Sulla transizione energetica, questo governo non solo non punta sulle rinnovabili, ma va nella direzione di potenziare la dipendenza dalle fonti fossili, che ha causato e causa l?aumento del prezzo dell?energia per famiglie e imprese, generando enormi extraprofitti per le società energetiche”.