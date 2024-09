Autobus precipitato in Perù tra i feriti anche due neo sposi di Sannazzaro in viaggio di nozze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Pavia, 18 settembre 2024 – Si erano sposati il 6 settembre e, dopo aver festeggiato con parenti e amici, erano partiti per il lorodiin. C’èuna coppia dide' Burgondi tra i 13 gli italiani rimastinell'incidente avvenuto ieri in, dove unper 15 metri da una scarpata. Paolo Daledo, architetto e ingegnere di 38 anni e la moglie Greta Raimondi erano tra i turisti che si trovavano a bordo del bus. Da quanto si è appreso il mezzo stava percorrendo una strada tra Machu Picchu e Aguas Calientes, quando l’autista ha perso il controllo andando fuori strada. Paolo e Greta ora si trovano ricoverati in una clinica di Cusco a causa delle diverse contusioni che hanno riportato, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.