Auto divorata dalle fiamme nel centro di Ronciglione

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Incendio nelstorico di. Ad andare a fuoco, nel pomeriggio di questo mercoledì 18 settembre, è stata un'all'inizio di via Roma. Subito dopo la porta che la divide da viale Giuseppe Garibaldi.La macchina è stata completamente avvolta, per cause ancora in