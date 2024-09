Ascolti TV | Martedì 17 Settembre 2024 Temptation cala ma domina 21 5% I Leoni di Sicilia non va oltre il 14 1%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nella serata di ieri,17, su Rai1 Idiha interessato 2.502.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale5Island ha conquistato 3.124.000 spettatori con uno share del 21.5% (Buonanotte a 1.096.000 e il 21.8%). Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 733.000 spettatori pari al 4.4% (presentazione a 572.000 e il 2.8%). Su Italia1 I mercenari 3 incolla davanti al video 946.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Gli ultimi saranno ultimi segna 705.000 spettatori e il 3.7%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 692.000 spettatori (4.9%). Su La7 il ritorno di Diraggiunge 1.249.000 spettatori e il 7.6% (DiPiù di 50 minuti a 380.000 e il 6.6%). Su Tv8 la nuova edizione di X Factor in chiaro ottiene 590.000 spettatori con il 3.6%. Sul Nove La maschera di Zorro raduna 339.000 spettatori (2.1%).