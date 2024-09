Arriva Van The Best | 49 successi di De Sfroos reincisi per i 25 di carriera

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Davide Van Deha annunciato la pubblicazione, il prossimo 1 novembre, di “Van The”, non il solitoof ma una vera e propria raccolta voluta per festeggiare i suoi 25 anni disolista. “Van The”, in uscita per BMG/MyNina, conterrà 49 grandipubblicati dal 1999