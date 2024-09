Appello dalla Polisportiva Edera | Abbiamo bisogno di sacchi di sabbia criticità nella struttura dell' Ex Gil

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Non solo il Gotti si allarga. Anche lanecessita didie aiuti. "provato a chiamare i vigili del fuoco per svuotare i locali caldaie, ma non è venuto nessuno - scrive Filippo Rosati-. La Protezione Civile non si muove senza il