Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi 18 settembre

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladi, 18María Fernández è in guerra aperta contro Vera, la nuova arrivata tra la servitù, sospettando che voglia rubarle il posto. Nonostante i consigli degli altri servitori, María non si arrende fino a quando non si scusa amichevolmente con Vera.