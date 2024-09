Altra bomba d' acqua in arrivo il sindaco di San Severo | Vi chiedo di restare a casa

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dal luogo della tragedia ildi SanLidya Colangelo rivolge un appello ai sanseveresi chiedendo di fare attenzione per l'imminentedi una nuovad': "In queste ore di grandissimo sconforto mi sento di appellarmi a tutti i concittadini di San, per chiedere