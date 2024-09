Allerta rossa la Cisl | Smart working e massima flessibilità nelle modalità lavorative

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La Cgil Romagna chiede a tutte le amministrazioni e alle attività produttive "di attivare misure immediate per garantire la sicurezza di lavoratrici e lavoratori. È fondamentale evitare il ripetersi delle difficoltà riscontrate nel maggio 2023, quando molti lavoratori non poterono rientrare