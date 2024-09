Allegri RITORNO POSSIBILE al Milan? Sarebbe l’IDEALE ma rispetto alla Juve… Cosa FILTRA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 settembre 2024)in panchina al? «, maJuve».e le ultime Massimiliano, per il curriculum che possiede, come sostituto di Fonseca sulla panchina del. Ma la scintilla, già in estate, non è scoccata. E difficilmente potrebbe cambiare qualora. A riportarlo è Gazzetta.it, secondo cui ildialdifficile perché