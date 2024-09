Allagamenti a Numana | soccorse 10 persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 – Difficile la situazione per il maltempo a Marcelli diper i grossi. Per venerdì 19 è stata emessa un’allerta meteo arancione nelle Marche. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale hanno aiutato dieciche non potevano far ritorno nelle loro case invase da oltre un metro d'acqua e senza corrente elettrica. Quellehanno trovato alloggio in un hotel di Marcelli. Due anziani poi sono stati soccorsi e portati ai piani superiori della loro abitazione. Uno dei due soffre di gravi patologie cardiache. Un altro numanese non riusciva a raggiungere la propria abitazione in via Ischia ed è stato accompagnato in sicurezza e a bordo di mezzo idoneo alla propria residenza. In via Litoranea la polizia locale ha tratto in salvo un anziano sirolese che era rimasto bloccato con l'auto e non riusciva nemmeno a scendere.