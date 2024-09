Al via le potature per la cura del verde a Cervia | le vie interessate

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Al via ail progetto "Interventi di, abbattimenti e reimpianti in viali e parchi cittadini” per l’anno 2024, approvato in questi giorni dall'amministrazione per un importo complessivo di 100.000 euro, che verrà affidato in Accordo Quadroalla ditta aggiudicataria. Tra le