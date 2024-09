Ai domiciliari si allaccia abusivamente alla rete elettrica denunciato

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Falciano del Massico. È accaduto a Falciano del Massico (CE), dove i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno deferito in stato di libertà un 24enne del posto per furto di energia. Presso la sua abitazione i carabinieri, unitamente a personale specializzato dell’Ente distributore di energia, a seguito di un controllo, hanno appurato che vi era, in atto, unccio diretto abusivo