AEW | Rampage a rischio cancellazione ove verrà lanciato il nuovo show Shockwave

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Secondo le informazioni in circolazione, AEW e Warner Media stanno per finalizzare il rinnovo dell’accordo televisivo. La federazione di Tony Khan resterà dunque sui canali del gruppo, TNT e TBS, ancora per diversi anni; si parla di un rinnovo 3+1. In tutto questo, però, la AEW sta cercando di portare un propriosu altre emittenti, con FOX che pare essere una delle possibili candidate. Giorni contati per? Se è vero che la AEW continuerà ad andare in onda sui canali Warner, è altrettanto vero che Tony Khan è intenzionato a portare il proprio prodotto su altre emittenti. In questo contesto si inserisce il lancio di un, che potrebbe avere il nome di