Addio Totò dal Palermo alla Juventus passando per il Giappone | con i suoi occhi spiritati regalò un sogno a tutta l' Italia

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 18 settembre 2024)Schillaci, all’anagrafe Salvatore Schillaci, è stata una delle figure più iconiche del calciono, non solo per il suo talento, ma anche per la sua storia di riscatto e il suo carisma. Nato il 1° luglio 1964 a, Schillaci ha vissuto un'infanzia modesta che lo ha spinto a inseguire ildel calcio professionistico. I primi anni Schillaci inizia la sua carriera nelle giovanili