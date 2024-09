Addio Schillaci | la Figc dispone 1? di silenzio su tutti i campi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Una notizia che ha commosso l’Italia, quella della scomparsa di Totò. L’ex attaccante della Nazionale è venuto a mancare oggi 18 settembre all’età di 59 anni: per onorare la sua memoria, come annunciato dalla, verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare dionati in programma da oggi a tutto il fine settimana.Leggi anche: Previsioni meteo, il ciclone Boris non molla: altre 48 ore di maltempo sull’Italia Lo ha disposto il presidente della, Gabriele Gravina. “Le esultanze incontenibili, nelle quali il suo volto era simbolo di gioia condivisa, resteranno per sempre patrimonio comune del calcio italiano” ha scritto Gravina nel comunicato ufficiale. ” Totò è stato un grande calciatore, simbolo tenace di volontà e di riscatto, ha saputo emozionare i tifosi azzurri perché il suo calcio sapeva di passione.