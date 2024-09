Addio a Salvatore Schillaci | se ne va il bomber che fece sognare una generazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024)è morto all’età di 59 anni all’Ospedale Civico di Palermo. L’ex calciatore combatteva da tempo contro un tumore. LA NOTIZIA –, ex calciatore, è spirato all’età di 59 anni all’Ospedale Civico di Palermo. L’italiano combatteva da anni con un tumore, con le sue condizioni di salute che si sono aggravate nelle ultime settimane. La famiglia ne aveva comunicato l’aggravamento, spiegandone il ricovero in ospedale come una misura necessaria per far fronte a tale peggioramento del suo stato di salute. Ora la notizia che tutti speravano di non leggere, con l’ex giocatore italiano che non ce l’ha fatta a superare la malattia contro cui combatteva come un leone da anni., le notizie sulla camera ardente e la sua storia CARRIERA – La camera ardente sarà allestita allo stadio Renzo Barbera di Palermo.