Achille Lauro il nuovo singolo è Amore disperato

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Si intitolaildi, un brano intimo dal sapore malinconico A pochi giorni dall’inizio di X Factor 2024 che lo vede impegnato come giudice del talent show,arriva con une video:, in uscita venerdì 20 settembre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali per Elektra Records / Warner Music Italy. Da sempre capace di muoversi tra generi musicali differenti, dall’urban al pop, conscrive, insieme a Federica Abbate e Federico Olivieri (in arte Olly), un brano intimo dalle sonorità acustiche e cantautorali e dal sapore malinconico. Il racconto reale di una storia nata ai confini del raccordo anulare di Roma, in Via Tina Pica, l’icona assoluta delle pellicole di Luigi Comencini e del capolavoro del neorealismo rosa Pane,e fantasia.