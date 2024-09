A Viterbo Vannacci riunisce i suoi nessuna bandiera di partito ma solo fedelissimi del generale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos) - Nella città dei Papi, a, ilRobertoda oggi -per due giorni- isostenitori. Forte dei 560mila voti racimolati alle ultime europee, l'eurodeputato 'indipendente' della Lega ha nell'alto Lazio la sua festa, in attesa di essere l'ospite d'onore a Pontida, tra i leghisti del nord, il prossimo 6 ottobre. Intanto l'ex capo della Folgore può contare sull'appoggio dei nuovi comitati 'Noi con', e dell'associazione culturale 'Mondo al contrario', nata nell'agosto del 2023, all'indomani dell'uscita del best seller omonimo che divenne il caso estivo. Oggi a dar manforte ac'è anche l'ex senatore della Lega, Umberto Fusco, nome noto del Viterbese e pure lui ex militare.