A Mirafiori il Factory Booster Day di Stellantis focus su IA e innovazione

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) E' il contributo dell’intelligenza artificiale per aumentare l’efficienza della produzione, la sostenibilità e per migliorare l’ambiente di lavoro, uno deidell’annualeDay, in corso oggi a, con il coinvolgimento di oltre 60 partner, un evento nel quale il gruppo invita fornitori e startup a proporre soluzioni per sostenere le sue ambizioni