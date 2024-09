A Beirut esplodono le radiotrasmittenti i panelli solari e le moto elettriche Nove morti e centinaia di feriti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 18 settembre 2024) A nemmeno 24 ore dalle esplosioni dei cercapersone in uso ai miliziani di Hezbollah che martedi in Libano hanno fatto 12e circa 3.000, Israele ha colpito ancora. Oggi intorno alle 13.00 ora locale, si sono verificate decine di esplosioni e stavolta il vettore che è stato utilizzato sono le(walkie-talkie) in dotazione agli uomini di Hezbollah. Alcune delle esplosioni si sono verificate nella periferia sud di, proprio mentre si svolgevano i funerali di membri di Hezbollah uccisi il giorno precedente durante gli attacchi con cercapersone. Esplosioni anche a Dahieh, Ghaziyeh e Al-Sarafand nel Libano meridionale. Mentre scriviamo il bilancio delle vittime è salito a, mentre il numero deiha superato le 400 persone, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute libanese.