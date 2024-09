17 Settembre 2024 – La mattanza di membri Hezbollah con esplosioni mirate cercapersone

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Circa 500dihanno perso la vista in seguito al massiccio attacco, che ha causato l’esplosione diin Libano e in Siria. La Corea del Nord, in violazione delle sanzioni internazionali, ha inviato 500 lavoratori in Cina per la prima volta dopo la pandemia. Il presidente della Tunisia Kais Saied ha discusso con il premier Kamel Maddouri alcune importanti iniziative di legge. Le truppe russe hanno attaccato massicciamente la regione di Zaporizhzhia: due persone sono state uccise e cinque ferite. Il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Sergej Shoigu è arrivato a Teheran oggi per una visita in Iran. Il presidente algerino uscente, Abdelmajid Tebboune, ha prestato giuramento per un secondo mandato alla massima carica dello Stato, nel corso di una cerimonia presso il Palazzo delle nazioni, a ovest della capitale, Algeri.