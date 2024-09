Zaia | Amministrato col cuore Potessi ricandidarmi lo farei lo chiedono i veneti

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di martedì 17 settembre 2024) Ottimista perché "i pessimisti non fanno fortuna", come ripete spesso e come ha titolato un suo libro. Lucaè ottimista per sé stesso e anche per Matteo Salvini, il quale rischia una condanna a sei anni di reclusione nel processo per il caso "Open Arms". A margine dell'incontro di oggi, 17