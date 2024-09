Youth America’s Cup a che ora gareggia Luna Rossa oggi martedì 17 settembre | programma orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Nella giornata di17, alle 14:00 inizierà laCup 2024, competizione dedicata agli AC40 con gli equipaggi junior. Spazio quindi alle Qualification Series divise in due gruppi da sei team: nel primo sono presenti le squadre giovanili dei team diCup (inclusa), nell’altro i team invitati in rappresentanza di Spagna (Royal Barcelona Yacht Club), Paesi Bassi (Royal Netherlands Yacht Club e Royal Maas Yacht Club), Canada (Royal Vancouver Yacht Club), Germania (Kieler Yacht Club 3.V, Norddeutscher Regatta Verein, Bayrischer Yacht Club e Verein Seglerhaus am Wannsee), Svezia (Royal Gothenburg Yacht Club e Royal Swedish Yacht Club) e Australia (Cruising Yacht Club of Australia). Il formato di gare sarà quello della regata di flotta con, che schiera l’enfant prodige Marco Gradoni, a caccia della top 3 che vale la semifinale.