Yildiz da record | gol alla Del Piero per superare Del Piero!

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 settembre 2024) Gol daper Kenan, attaccante della Juve: con la sua rete “Del” supera proprio l’ex 10 in un primato bianconero Con la sua rete ad aprire le marcature in Juve-PSV, Kenanmette per la prima volta il suo nome nella lista dei primati bianconeri. Con la sua conclusione, d’interno destro