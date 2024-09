Wta Seoul 2024 | programma orari e ordine di gioco mercoledì 18 settembre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Il, glie l’didi18per quanto riguarda il Wta 250 di. Scendono in campo le big del torneo per gli ottavi di finale: apre Alexandrova, poi a seguire Shnaider, Kostyuk e infine un derby molto interessante tra Samsonova e Kudermetova. CENTRE COURT Ore 05:00 – (7) Alexandrova vs P. Kudermetova a seguire – (4) Shnaider vs Zhao Ore 12:00 – Watson vs (5) Kostyuk a seguire – V. Kudermetova vs (2) Samsonova Wtadi18SportFace.