WINDTRE semplifica | connessione veloce e intrattenimento in tutte le case

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre –mette a disposizione dei propri clienti la velocità, l’affidabilità dellae l’ad un prezzo molto vantaggioso. Dal 16 settembre, è disponibile la nuova offerta “Super Fibra e Netflix piano Standard con pubblicità” a soli 28.99 euro al mese per i clienti. Un piano completo per la casa che comprende la Super Fibra con navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit, Modem Wi-Fi 6 incluso, Giga illimitati e Wi-Fi Calling per gli smartphone di tutta la famiglia. Ed in più, tutto l’Netflix: Film, Serie TV, Documentari e programmi per bambini con il piano Standard con pubblicità in HD 1080P, fruibile su 2 dispositivi in contemporanea. Inclusi, inoltre, 12 mesi di Amazon Prime.