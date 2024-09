War Machine | il film d’azione di Netflix e Lionsgate con Alan Ritchson

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 17 settembre 2024) War: ildiconÈ in corso nello stato australiano di Victoria la produzione di War, un nuovothrillerfantascientifico di. Prodotto, diretto e co-scritto da Patrick Hughes (“The Hitman’s Bodyguard,” “The Man From Toronto”), Warsegue le ultime 24 ore del programma di selezione più duro del mondo, mentre una squadra di Ranger dell’esercito si imbatte in una minaccia che va oltre la loro immaginazione.