Vitrium25 l' industria italiana punta alla crescita con la direttiva green

(Di martedì 17 settembre 2024) Presentata l'edizione del salone internazionale che si terrà in Fiera Milano dal 16 al 19 settembre 2025. La filiera made in Italy seconda in Europa con 12,5 miliardi di fatturato e quasi 40.000 addetti. Previsto il raddoppio dell produzione entro il 2050