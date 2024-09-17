Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2024 ore 09:15 (Di martedì 17 settembre 2024) Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2024 ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2024 ore 08:45 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SU VIA PONTINA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA GENERA CODE TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA IN DIREZIONE ROMA, CODE ANCHE A SPINACETO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE Sulla DIRAMAZIONE ROMA NORD DA SEGNALARE UN ALTRO INCIDENTE con code TRA CASTELNUOVO DI PORTO E settebagni IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E APPIA E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DA PRENESTINA A NOMENTANA E TRA TRIONFALE E AURELIA SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA IN DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TOR VERGATA IN DIREZIONE ROMA IN INGRESSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INFINE, CODE A TRATTI SU VIA APPIA DA FRATTOCCHIE AL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2024 ore 08:15 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E APPIA SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA IN DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TOR VERGATA IN DIREZIONE ROMA IN INGRESSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI DA POMEZIA A CASTEL ROMANO, VERSO LA CAPITALE INFINE, CODE A TRATTI SU VIA APPIA DA FRATTOCCHIE AL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2024 ore 07:30 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E APPIA SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA IN DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TOR VERGATA IN DIREZIONE ROMA IN INGRESSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI DA POMEZIA A CASTEL ROMANO, VERSO LA CAPITALE INFINE, CODE A TRATTI SU VIA APPIA DA FRATTOCCHIE AL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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