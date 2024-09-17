Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2024 ore 07:30 (Di martedì 17 settembre 2024) Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2024 ORE 07.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2024 ore 20:30 - SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRA NOMENTANA E PRNESTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA ROMA TERAMO E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN SENSO CONTRARIO LUNGHE CODE TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO CODE TRA COLOMBO E MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO IN VIA C COLOMBO CODE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE DIREZIONE OSTIA MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI PAVONA CECCHINA ED APRILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2024 ore 19:45 - SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRA NOMENTANA E PRNESTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA ROMA TERAMO E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN SENSO CONTRARIO LUNGHE CODE TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO CODE TRA COLOMBO E MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO IN VIA C COLOMBO CODE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE DIREZIONE OSTIA MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI PAVONA CECCHINA ED APRILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2024 ore 19:15 - SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO CODE TRA COLOMBO E MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALTEZZA SETTEBAGNI NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMANENDO IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSISMITA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA TIVOLI E VILLANOVA DIREZIONE ROMA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Savilgiano, il PD su viale Piave: "Strana 'strategia' del Sindaco Portera" - Non a caso abbiamo sempre richiesto un complessivo Piano Urbano del Traffico e della Viabilità , ... la cui assenza, come da lettera della Regione Piemonte di luglio scorso, sancisce che il permesso è ... targatocn
- Attacchi hacker: sottoscritto protocollo Polizia Postale - ANCI - ...informativi e delle infrastrutture tecnologiche in uso ad Anci Liguria e ai Comuni della regione. ...della cittadinanza penalizzata dalla frana in località Pizzo che da due mesi blocca la viabilità ... 104news
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