Via di Santa Costanza meno parcheggi e più alberi Ecco il restyling voluto da Gualtieri

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di martedì 17 settembre 2024) "Stavano facendo ilcompleto di una strada importante in II municipio, rimettendo nuovamente le auto al centro della carreggiata come prima. Ho fermato tutto, lì c'è anche uno nuovo, bisogna combattere le isole di calore e non alimentarle". Parola di Roberto, durante