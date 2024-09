Usa Donald Trump lancia una piattaforma di criptovalute

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 17 settembre 2024) Permette transazioni dirette tra utenti, senza intermediari come le banche Mentre prosegue la campagna elettorale per le presidenziali Usa,una nuovadichiamata World Liberty Financial che permetterà transazioni dirette tra utenti, senza intermediari come le banche.