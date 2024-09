Un’altra tragedia nei boschi | cercatore di funghi trovato morto sull’Amiata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Abbadia San Salvatore (Siena), 17 settembre 2024 –neidella Toscana. Undidi 80 anni è statodopo una notte di ricerche sul monte Amiata, nel comune di Abbadia San Salvatore, nei pressi dei rifugio amiatino. L’allarme era scattato intorno alle 19,45 di ieri, quando i familiari, preoccupati per il mancato rientro dell’uomo, avevano avvertito le forze dell’ordine. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamenti di Piancastagnaio e Montalcino. Sono intervenuti per le ricerche anche il funzionario di guardia, le unità cinofile, personale del nucleo Sapr con i droni, oltre ad un’Unità di Comando Locale con personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso) per il coordinamento delle operazioni. Le ricerche sono terminate intorno alle 2,30 di questa notte, ora in cui è stato riil corpo dell'uomo.