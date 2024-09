Un progetto discografico più maturo e consapevole dopo un' estate trascorsa in vetta alle classifiche insieme ad Annalisa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 17 settembre 2024) Milano, 16 set. (askanews) – L’attesa è finita ed è tempo di condividere un nuovo capitolo: Tananai annuncia l’uscita del suo nuovo album “Calmocobra”, disponibile da venerdì 18 ottobre e in preorder da oggi in esclusiva sullo shop Universal, dal 17 settembre in tutti gli store.