Un passatempo dopo scuola si trasforma in una professione

(Di martedì 17 settembre 2024) Nei suoi scatti ci sono gli occhi della natura. Quella più selvaggia e lontana dallo sguardo convenzionale, quella che si concede soltanto a chi ha la pazienza, la volontà e l’amore per contemplarla da un altro punto di vista. Lo sa bene Michele Bavassano, umbro di Castel Viscardo, 28 anni, e già uno dei fotografi naturalisti più apprezzati al mondo. Ad inizio estate è stato in Spagna dove si era messo sulle tracce del gatto selvatico. "Sapevate che in Europa oltre alla lince abbiamo un altro felino selvatico? Il gatto selvatico è un animale estremamente raro che vive in Europa. Nonostante la sua vasta gamma, gli avvistamenti sono pochissimi. Può arrivare fino a 7 kg e si nutre di piccoli mammiferi e uccelli.