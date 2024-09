Un giorno al museo La Notte d’oro del Mar

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Sabato 12 ottobre si terrà il primodella mostra ’I’m Mosaic! Da Severini, Sironi, Fontana a Paladino, Plessi e Samorì’ e il Mar, come di consueto, sarà una delle location principali delladi Ravenna. Per l’occasione l’accesso all’esposizione, che ripercorre attraverso un viaggio nell’arte del XX secolo alcune tappe fondamentali della storia della Scuola di Mosaico dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna nell’anno del suo centenario (1924 – 2024), sarà per tutta la giornata a tariffa ridotta di 5 euro. Dalle 9 a mezzaè previsto un percorso alle origini della rinascita del mosaico avvenuta a Ravenna negli anni venti, con le esperienze fondamentali degli anni cinquanta del ‘900, fino alle sorprendenti interpretazioni della tessera nell’arte contemporanea.