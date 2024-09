Un francobollo per celebrare l?Italia Ospite d?Onore alla Buchmesse di Francoforte

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (Adnkronos) – Unperl’Italiad?Onore2024, la Fiera del Libro di. La cerimonia di emissione delordinario appartenenteserie tematica ?Le eccellenze del sistema produttivo ed economico si è tenuta oggi nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit),presenza, tra gli altri dei ministri della Cultura Alessandro Giuli e del Mimit Adolfo Urso. Il, prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito da Poste Italiane, ripropone il logo della partecipazione con il motto ?Radici nel futuro? e i colori del tricolore rappresentati in un libro aperto da cui nasce un germoglio, simbolo di crescita e in grado di proiettare verso il futuro.